Концентрацию вакцины "Спутник V" для детей снизили в 10 раз

Директор российского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что концентрация вакцины от коронавируса "Спутник V" снижена в пять раз для вакцинации подростков и в 10 раз – для детей младшего возраста, передает Zakon.kz.

Подобрали дозу классического "Спутника V", которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза – исходный "Спутник V", разведенный фактически физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы "Спутник V" разведен уже в 10 раз, – сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1".

23 сентября Минздрав России сообщил, что получил документы от Центра им. Гамалеи на регистрацию вакцины против коронавируса для подростков. 12 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что экспертная оценка возможности вакцинации от коронавируса несовершеннолетних может быть завершена в течение ближайших двух недель.