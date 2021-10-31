Медики не могут дать позитивного прогноза по состоянию актера Гаркалина

Врачи все еще оценивают состояние известного российского актера Валерия Гаркалина как тяжелое, передает Zakon.kz.

По данным ren.tv, артист до сих пор находится в реанимации, у него развились сепсис и тромбоз.

Отмечается, что сердце артиста нуждается в инъекциях адреналина, так как само оно не справляется с работой. Для борьбы с сепсисом ему регулярно проводят переливание крови.

Звезду фильма "Ширли-мырли" Валерия Гаркалина доставили в больницу №40 в Коммунарке 2 октября с коронавирусом. Состояние актера резко ухудшилось. Позднее его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. 23 октября артиста ввели в искусственную кому.