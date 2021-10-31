Боксер Сабырхан попал в восьмерку лучших на чемпионате мира

31 октября 2021, 19:22
Фото: olympic.kz

20-летний казахстанец Махмуд Сабырхан, выступающий в весе 54 кг, вышел в четвертьфинал мирового первенства по боксу, сообщает Zakon.kz.

31 октября на ринге Белграда Махмуд переиграл Мэттью Макхейла из Шотландии – 4:1. Данной победой Сабырхан заслужил вторую путевку в копилку казахстанских боксеров. До него место в четвертьфинале заработал Темиртас Жусупов.

Теперь за выход в полуфинал Махмуд Сабырхан 2 ноября поспорит с представителем Бразилии Майклом Тринидадом.

Куандык Шынасилов


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