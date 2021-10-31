Как выбрать самый полезный хлеб

Шведские диетологи изучили хлебобулочный ассортимент и дали несколько советов, как найти на полке магазина "свой", здоровый и питательный хлеб, передает Zakon.kz.

Как пишет ИноСМИ со ссылкой на специалистов, хлеб – это один из важнейших источников протеинов. Если для вас важно потреблять больше белка, выбирайте нутовые хлебцы или мультизерновые с семечками. А чтобы усилить эффект, кладите на бутерброды богатые белком продукты.

Также эксперты дали ряд советов при покупке хлеба.

Во-первых, при его выборе нет смысла ориентироваться на цвет, так как здесь главное – наличие в хлебе цельнозерновой муки, которая намного полезнее обычной. Такой хлеб снижает риски ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета второго типа и рака.

Во-вторых, если у вас крепкие зубы и вы не страдаете пародонтозом, то лучше выбирайте цельнозерновые хлебцы. Исследования показали, что они насыщают нас быстрее, чем мягкий пшеничный хлеб с тем же количеством калорий.

В-третьих, помните, что в большинство сортов хлеба добавлено столько же сахара (или даже больше), сколько в пшеничную булочку, при этом на вкус хлеб может казаться несладким. Читайте внимательно состав: если в процессе брожения в хлеб добавили более четырех-пяти граммов сахара на 100 г продукта, то это не ваш вариант.

В-четвертых, есть смысл присмотреться к хлебам на закваске, так как они помогают усваивать определенные питательные вещества и стабилизировать уровень сахара в крови.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.