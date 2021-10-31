Неочевидные причины хронического кашля перечислил врач

Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что нужно серьезно относиться к длительности кашля, особенно продолжающемуся более трех месяцев, передает Zakon.kz.

Что такое хронический кашель? Это кашель, который длится у вас больше трех месяцев. Основных причин всего несколько, и легочных в них крайне мало. Причина номер один – повышенная кислотность желудка. Происходит заброс кислого содержимого желудка в пищевод, там находятся рецепторы кашлевые, вы начинаете кашлять. Сиплый голос, ангина… Как правило, вы кашляете в положении лежа – ночью и по утрам, – высказался Мясников в эфире канала "Россия 1".

Также врач уверяет, что причиной кашля может быть гайморит, который вызывает аллергия.

Капает воспалительное содержимое по задней глотке, раздражая вам кашлевые рецепторы, – пояснил Мясников.

Помимо этого, среди вероятных причин кашля врач назвал прием лекарств от артериальной гипертонии и астму. Он посоветовал обратить внимание на частый кашель у детей, который может быть "дебютом астмы".

Доктор Мясников рекомендовал сначала найти реальную причину хронического кашля и уже потом лечить его. Он заявил, что "делать КТ легких, бояться коронавируса, пить антибиотики, противовирусные средства, ставить банки и делать ингаляции" не всегда является верным решением.