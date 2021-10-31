Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции

Генконсульство РФ сообщило о том, что девять россиян пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье, передает Zakon.kz.

Авария произошла в районе населенного пункта Серик, когда автобус вез группу из 12 туристов в аэропорт. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся, – пишет rt.ru.

У госпитализированных диагностировали травмы различной степени тяжести. Состояние трех россиян, включая двух несовершеннолетних, оценивается как средней тяжести.

Водитель автобуса задержан.