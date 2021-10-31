Еще один казахстанец вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу в Сербии

Казахстанец Саматали Тольтаев в 1/8 финала турнира в весовой категории до 60 кг встречался с Дуваном Зулетой из Колумбии, передает Zakon.kz.
Поединок состоялся в Белграде. 21-летний Тольтаев победил соперника раздельным решением судей (4:1).
Тольтаев является чемпионом Казахстана и серебряным призером молодежного чемпионата мира.
Ранее в четвертьфинал ЧМ вышли два казахстанца - Махмуд Сабырхан (54) и Темиртас Жусупов (48).
Из борьбы за медали выбыли Нурлан Сапарбай (свыше 92) и Бек Нурмаганбет (86).
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