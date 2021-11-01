Месси рассказал о желании вернуться в "Барселону" в качестве директора

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси заявил, что хотел бы вернуться в "Барселону" в качестве спортивного директора, сообщает Zakon.kz.

В интервью для Sport.es. он подчеркнул, что был бы счастлив помочь клубу, пишет "Чемпионат".

Я всегда говорил, что буду очень счастлив, если смогу помочь клубу чем смогу. Я хочу быть спортивным директором. Не знаю, случится ли это в "Барселоне" или нет. Но если есть такая возможность, я хотел бы вернуться, чтобы иметь возможность помочь, так как это клуб, который я люблю, и я буду очень рад, если он и дальше будет в порядке, – признался Месси.

10 августа Месси заключил с "ПСЖ" контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления еще на один сезон. 5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это было связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.