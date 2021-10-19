Регулярные авиарейсы будут открыты в Литву из Нур-Султана и Алматы

Из Казахстана планируют запустить регулярные авиарейсы в столицу Литвы город Вильнюс, сообщает Zakon.kz

Как сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК, в столице Казахстана городе Нур-Султан завершилась консультационная встреча руководства гражданской авиации Литвы и Комитета гражданской авиации МИИР РК по открытию регулярных авиамаршрутов Нур-Султан – Вильнюс и Алматы – Вильнюс, а также назначения венгерской авиакомпании Wizz Air оператором данных маршрутов.

Рейсы планируется открыть в первом квартале 2022 года. "Окончательное решение по данному вопросу будет принято после получения разрешения на полеты межведомственных комиссий по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции двух стран", - информировали в КГА МИИР РК.