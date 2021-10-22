Авиарейсы в Азербайджан будут теперь совершаться и из Казахстана

В Азербайджан теперь смогут приезжать граждане из еще 23 стран, в том числе из Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на inform.kz.

Такое решение принято правительством Азербайджана. В числе 23 стран авиарейсы в Азербайджан будут совершаться и из Казахстана. В целом в новый список стран вошли Аргентина, Австралия, Бразилия, Бруней, Южная Корея, Чили, Эквадор, Камбоджа, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Казахстан, Мальдивы, Мексика, Марокко, Монголия, Черногория, Норвегия, Оман, Панама, Сальвадор, Уругвай, Новая Зеландия.

Для вылета из этих стран в Азербайджан обязательным является наличие у пассажиров отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета. Помимо теста, у граждан старше 18 лет должен быть COVID-паспорт или же документ о недавно перенесенном заболевании. Для детей младше одного года COVID-паспорт или результат теста не требуется.