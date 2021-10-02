Туркестан: вопрос питьевой воды в Шардаре решится кардинально

После полного ремонта Шардаринское водохранилище будет иметь сейсмостойкость, которая выдержит 7-балльное землетрясение. Ознакомиться с ходом реконструкции и повышения сейсмостойкости складской плотины прибыли министр экологии, геологии и природных ресурсов страны Сериккали Брекешов и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Данный вопрос поднимали и сами жители региона. Население Мактааральского, Жетысайского и Шардаринского районов потребовали довести до правительства важные вопросы, касающиеся стока воды в южных районах.

Из-за сокращения уровня воды реки Сырдарья, в летние месяцы этого года резко уменьшился объем и в Шардаринском водохранилище, в результате ухудшилось качество воды, усложнились работы по обеззараживанию. Причиной тому стало небольшое выпадение осадков и засуха, а также уменьшение притока воды из соседних стран. А работа станции по фильтрации и очистке воды в Шардаринском водохранилище напрямую зависит от уровня воды. Если уровень воды в море снизится, то и вся работа может остановиться. Главная водораспределительная станция города, введенная в эксплуатацию в 80-е годы, уже устарела и изношена. К тому же эксплуатационные установки уже сняты с производства и сейчас не производятся ни на одном заводе.

Аким области Умирзак Шукеев сообщил, что для кардинального решения проблемы была начата поставка подземных вод "Тастанбек" с достаточным запасом воды, расположенных в 34 км от города, в песке. Качество воды проверено. Теперь необходимо финансирование из республиканского бюджета. Проект планируется полностью реализовать в следующем году.

В свою очередь, местные жители просят кардинального решения вопросов с обеспечением водой. Вертикальные денажные скважины предназначены для снижения уровня грунтовых вод с целью исключения засоления орошаемых земель. Основными регионами с высокой засоленностью являются Жетысайский, Мактааральский и Шардаринский районы. Площадь орошаемых земель в Мактааральском и Жетысайском районах составляет 136 тыс. га, в советское время здесь работало 842 объединений, после распада СССР ЦУР находится в негодном состоянии.

В целях повсеместного улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель и повышения их плодородия, а также для возможности использования на орошение возникает необходимость проведения комплексных работ по восстановлению и реконструкции всех вышедших из строя вертикальных дренажных скважин независимо от принадлежности и собственности. Отметим, проект вертикальных дренажных скважин в количестве 210 штук, запланированный за счет средств Исламского банка развития по Жетысайскому району, будет реализован в два этапа.

В результате восстановления работоспособности скважин вертикального дренажа (СВД) по Жетысайскому району улучшится мелиоративное состояние орошаемых земель на общей площади 37 059 га, в Шардаринском районе на площади 64 513 га. 512 вертикальных дренажных скважин в Шардаринском и Жетысайском районах реализуются за счет средств Исламского банка развития (ИБР).

Собравшиеся жители получили исчерпывающие ответы по поднятым вопросам. Были озвучены пути решения важных вопросов, проведена работа в этом направлении. Необходимые мероприятия на благо населения будут продолжены.

В 2019 году на укрепление стен водного объекта из республиканского бюджета выделено 7 млрд 733 млн тенге. Таким образом, полным ходом идет поэтапная модернизация водохранилища, построенного более полувека назад. Строительство водохранилища планируется полностью завершить к 2022 году. В настоящее время модернизация ведется в соответствии с планом.

Отметим, общая емкость Шардаринского водохранилища составляет 5 млрд 200 млн кубометров. В дальнейшем планируется внедрение цифровых технологий на водохранилище.

После завершения строительных работ будет полностью автоматизировано распределение воды и ее расчет. На водохранилище будут выставлены электронные счетчики. Все воды, выходящие из плотины, будут вычисляться с помощью компьютера.

В ходе рабочей поездки министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешов и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомились с работой рыбоперерабатывающего цеха АПК "Хамит". Основной деятельностью кооператива, расположенного вблизи Шардаринского водохранилища, является рыболовство, воспроизводство рыбы, переработка и реализация рыбы и рыбной продукции. Здесь работают около 300 человек. Производственная мощность завода позволяет перерабатывать 6000 тонн сырья в год. Также производится живая и замороженная рыба, сушеные и копченые рыбные продукты. Продукция, произведенная предприятием, пользуется большим спросом на внутреннем рынке, а также экспортируется в страны Евросоюза, Россию, Украину, Израиль, США, Китай, то есть 75% произведенной продукции экспортируется за рубеж.

Для производства продукции используется добываемое сырье из Шардаринского водохранилища, а также закупается сырье у рыбохозяйственных организаций Казахстана (озера Каспий, Арал, Зайсан), России. В целом, учитывая продолжительность вегетационного периода, благоприятного для рыбоводства Шардаринского района, при наличии возможности можно довести объем товарного рыбоводства до 10 тыс. тонн.