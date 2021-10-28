Эксперты дали рекомендации аэропортам, как снизить риски столкновения самолетов с птицами

С 19 по 23 октября 2021 года при участии представителей АО "Авиационная Администрация Казахстана" и "Эйр Астана" был организован визит иностранных специалистов в аэропорты городов Алматы и Шымкента для оценки орнитологического обеспечения полетов, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с рекомендациями ИКАО в сентябре 2020 года на базе АО "Авиационная Администрация Казахстана" был создан Координационный совет по проблемам, создаваемым птицами и дикими животными, в котором принимают участие представители аэропортов и авиакомпаний Казахстана, а также РГП "Казаэронавигация".

Основная цель – выработка рекомендаций по устранению опасных условий, способствующих привлечению животных и птиц на территории аэродромов и прилегающих к ним территорий.

В рамках работы Координационного совета по инициативе авиакомпании Эйр Астана были приглашены международные эксперты в области контроля за живой природой в аэропортах европейских государств, а также государственного регулирования.

В период с 19 по 23 октября 2021 года при участии представителей АО "Авиационная Администрация Казахстана" и Эйр Астана был организован визит иностранных специалистов в аэропорты г. Алматы и г. Шымкент для проведения оценки орнитологического обеспечения полето

в.

По итогам проведенной оценки состоялся практический семинар для аэропортов Казахстана, с участием авиакомпаний "Эйр Астана", "Скат", в ходе которого зарубежными экспертами были даны рекомендации аэропортам и другим вовлеченным сторонам по снижению рисков столкновения с птицами путем применения эффективных мер по контролю за дикой природой в аэропортах. Специалисты представили свое видение по управлению рисками, связанных с дикой природой, осуществлению контроля за дикой природой, процессу документирования и анализа данных заинтересованными сторонами.