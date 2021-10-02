Шардаринский район будет обеспечен на 100% природным газом

Магистральный газопровод международного значения "Бейнеу-Бозой" уже снабжает голубым топливом и Шардаринский район.

В преддверии празднования 30-летия Независимости страны, жителей региона подключат к природному газу. В Шардаринском районе введена в эксплуатацию газораспределительная станция ГРС-18. В открытии центра, способного полностью охватить жидким топливом три населенных пункта, более 5 тысяч семей, принял участие аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Поздравив местных жителей, он отметил, что подключение района к полному природному газу - самый эффективный способ охраны окружающей среды.

Шардаринский район в следующем году будет обеспечен на 100% природным газом.

Сегодня мы с вами являемся свидетелями радостного события. Газоснабжение Шардаринского района будет полностью осуществлено в следующем году. Эта работа была начата несколько лет назад по прямому поручению Первого Президента страны – Елбасы Нурсултана Назарбаева, проложен магистральный газопровод международного значения "Бейнеу-Бозой", запущены автоматизированные газораспределительные станции. Важнейшие меры, проводимые при поддержке главы государства Касым-Жомарта Токаева, направлены на улучшение жизни населения. В результате, сегодня уровень газификации в Туркестанской области достиг 70%, - сказал аким области.

В ходе рабочей поездки в Шардаринский район аким области встретился с местными жителями и ознакомился с ходом работ по реконструкции фасадов многоэтажных жилых домов города, ремонту внутренних дорог, установке спортивных площадок и детских игровых площадок, благоустройству. На встрече с жителями Умирзак Естаевич выслушал советы аксакалов и побеседовал по актуальным вопросам.

Аким области отметил, что вопрос обеспечения качественной питьевой водой Шардары будет решен в корне. Для этого планируется поставка подземных вод "Тастанбек", расположенных в 34 км от города, с достаточным запасом воды в песке. В связи с этим полгода назад аким области, прибывший с рабочим визитом в Шардаринский район, дал конкретное поручение по разработке рабочего проекта. На разработку проекта из местного бюджета было выделено 30 млн тенге. Качество воды проверено неоднократно. Новый проект планируется запустить до конца года и полностью реализовать в следующем году. С доставкой грунтовых вод вопрос, который длился годы, будет также полностью решен.

В ходе рабочей поездки глава региона ознакомился с ремонтом 70 многоэтажных жилых домов, которые не ремонтировались на протяжении долгих лет и благоустроенным линейным парком по улице Толе би. Здесь установлено 300 уличных фонарей, посажены саженцы деревьев. Также установлены фонтаны, посажен газон.