Глава МИИР РК обсудил с послом Индии возобновление авиарейсов Алматы – Дели

29 октября 2021, 09:57
Фото: ans.kz

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии Шубхдаршини Трипати, сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Казахстаном и Индией в сфере промышленности, транспорта и логистики при экспортных и импортных операциях, возможности использования опыта в инфраструктурных проектах, а также возобновление прямых авиарейсов. В ближайшее время, при улучшении эпидемиологической ситуации в двух странах, планируется возобновление рейсов по маршруту Алматы – Дели.

Также глава МИИР призвал индийский бизнес воспользоваться созданной в республике благоприятной деловой и инвестиционной средой и вкладываться в различные промышленные проекты страны.


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