Туркестанская область будет сотрудничать с турецкой компанией "Dogusgroup"

Заместитель акима Туркестанской области Рашид Аюпов встретился c делегацией турецкой компании "DogusGroup" в ходе научного визита в Туркестанскую область.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, переработки отходов, высоких технологий, а также развития туризма в регионе.

Кроме того, стороны обсудили о взаимной выгоде потенциального сотрудничества на академическом уровне, между факультетом сельского хозяйства Университета Нигде Омер Халисдемир и казахстанскими университетами.

В области функционируют индустриальные и специально экономические зоны для создания промышленных объектов с выгодными условиями. Помимо того, по поручению Первого Президента РК Н.А. Назарбаева планируется создание TurkSEZ (тюркская свободно-экономическая зона) для открытия новых инвестиционных проектов среди тюркоязычных стран. Открытие туристических пакетов придаст новый импульс в развитии туризма между сторонами, - сказал Рашид Аюпов.

В завершение встречи заместитель акима области ознакомил гостей с инвестиционными возможностями Туркестанской области и пригласил предпринимателей Турции к совместной работе.