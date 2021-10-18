На улицах Туркестана открылась зона свободного доступа к 5G

Крупнейший телеком-оператор страны "Казахтелеком" запустил в эксплуатацию базовую станцию 5G в Туркестане, что позволило создать на проспекте Бекзата Саттарханова первый в этом городе 5G-хот спот-зону покрытия мобильной сетью пятого поколения.

Туркестан является одним из древнейших городов Казахстана, который со временем должен стать одним из центров как внутреннего, так и въездного туризма. Но для туристической привлекательности возникшего на пересечении караванных путей из Самарканда, Бухары и Хивы много веков назад населенного пункта необходимо масштабное инфраструктурное строительство, в том числе – и в сфере телекоммуникаций. И нынешней осенью в регионе сделан первый шаг к разворачиванию мобильной связи пятого поколения: на проспекте Бекзата Саттарханова, связывающего административный центр города с въездными воротами областного центра, АО "Казахтелеком" развернуло базовую станцию 5G.

Наша компания после множества тестов и пилотов в сфере 5G снова подтверждает статус технологического лидера отрасли, запуская на постоянной основе сеть пятого поколения на базе собственной инфраструктуры, - говорит председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев. – Эта сеть будет доступна всем жителям и гостям города, пользователи 5G-совместимых смартфонов смогут оценить все преимущества нового стандарта при загрузке "тяжелого" контента, при просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве и ощутить разницу по скорости и задержкам в сетях 5G по сравнению с сетями 3G/4G. Я напоминаю, что технологии 5G обеспечивают более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, создают сверхнадёжные масштабные системы коммуникации между устройствами, а также гарантируют меньшее время задержки сигнала и меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования. Все это благоприятно скажется как на развитии Интернета вещей, так и на популярности нового стандарта у населения, и мы гордимся тем, что первые масштабные работы по выстраиванию сетей нового стандарта в стране проводит именно "Казахтелеком", - подчеркнул он.

По словам первого руководителя компании, технология 5G действительно может использоваться как для мобильного интернета и предоставления фиксировано-беспроводного доступа в Интернет населению, так и для кейсов IoT (Internet of Things, Интернет вещей), выстраивания элементов "умного города" с возможностью принимать управленческие решения на основе анализа больших данных, и построения "умных производств", деятельность которых будет полностью автоматизирована.

Сеть 5G запущена в C-band – в диапазоне частот сантиметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи, в режиме Non-Standalone (NSA, неавтономный стандарт).

Использование NSA означает возможность подключения базовой станции 5G к существующей сети LTE и интеграцию с пакетами 4G сети мобильных операторов, которые работают в Казахстане. И уже сейчас воспользоваться новой сетью в Туркестане смогут владельцы устройств, поддерживающих технологию 5G и являющиеся абонентами компаний Altel и Теле2. Отметим, что сейчас на территории Казахстана в сети 5G работают только устройства производителей Xiaomi и Huawei, но "Казахтелеком" ведет активные переговоры с Apple, Samsung и Vivo по переоснащению устройств этих производителей для поддержки ими технологии 5G в Казахстане.

По словам заместителя акима Туркестанской области Рашида Аюпова, запуск сетей 5G в Туркестане важен не только для региона, но и для Казахстана в целом.

Мы внимательно следили за пилотным проектом "Казахтелекома" в Акколе в Акмолинской области, где цифровые решения оператора позволили внедрить различные элементы "Умного города", делающего жизнь горожан безопаснее и удобнее", - подчеркивает Рашид Аюпов. – Аналогичные решения мы бы хотели применять и в Туркестане, при этом мы понимаем, что физическая разница в масштабах наших населенных пунктов требует принципиально нового, более мощного инфраструктурного канала. Таковым на данный момент является стандарт 5G, позволяющий жителям Туркестана получить множество преимуществ от выстраивания в городе такой сети. Технология 5G открывает для нас новые грани мобильности, скорости и качества услуг. Запуск данной сети в Туркестане позволит реализовывать новые сценарии в управлении городским хозяйством, цифровизации транспортной инфраструктуры и реализации проекта "Умный город". Помимо этого, зоны свободного доступа к сетям 5G станут дополнительным стимулом для увеличения потока туристов в наш город, а это – одна из главных наших задач на перспективу, - заявил он.

Запуск 5G даст огромные преимущества пользователям в плане скорости и качества мобильного интернета: для запуска первого хот спота в Туркестане АО "Казахтелеком" организовал отдельный транспортный оптический канал 10GE до базовой станции 5G, обеспечивающий скорость передачи данных до 1,2 Гбит/c. Запуск базовой станции 5G на одной из центральных артерий древнего города является первым шагом построения сети пятого поколения в Туркестане и расширения её покрытия. В начале 2022 года планируется дополнительно установить базовые станции 5G для создания зон покрытия связью последнего поколения аэропорта, административно-делового центра и культурно-духовного центра, расположенных в разных частях проспекта Б. Саттарханова.

Главный директор по инновациям АО "Казахтелеком" Нурлан Мейрманов, в свою очередь заметил, что строительство сетей 5G является стратегическим приоритетом в развитии компании. Так как эта технология, помимо очевидных конкурентных преимуществ в скорости передачи данных в мобильных сетях, расширяет возможности "Казахтелекома" в решении принципиально новых бизнес-задач: от цифровизации отдельных элементов корпоративных клиентов до строительства цельной архитектуры "умных городов" и цифровых индустрий в Казахстане.

Мы развернули нашу пилотную сеть в Туркестане в самом рекомендуемом и популярном в мире диапазоне радиочастот, - говорит Нурлан Мейрманов. - Мы апробировали качество новой сети на нескольких видах устройств 5G, в том числе на 5G-смартфоне и 5G-модеме. Во время тестирования этих устройств мы стабильно достигали скорости передачи данных на уровне 1-1,2 Гбит/c, а средние сетевые задержки составили порядка 7-8 мс., что соответствует ожидаемым результатам и стандартам расширенной мобильной широкополосной связи, а также URLLC - сверхнадежной связи с низкими задержками. Иными словами, мы протестировали возможность работы с этой сетью обычного пользователя, располагающего самыми простыми гаджетами, и убедились, что новая сеть полностью соответствует заданным нами параметрами.

В "Казахтелекоме" выразили уверенность, что нынешний первый проект в Туркестане – это прообраз будущих хот спотов по всей стране, которые станут основой для цифровой трансформации компаний и развития цифровой экономики Казахстана.