В Арыси заложен фундамент современного медицинского комплекса

Теперь для жителей города Арыс и близлежащих сел все медицинские услуги будут доступными и качественными.

В селе Саналы Дерменского сельского округа города Арыс заложен фундамент современного лечебно-оздоровительного комплекса. Инвестиционный проект стоимость которого полмиллиарда тенге, реализуется в рамках заключенного меморандума между акиматом города Арыс и медицинской компанией "Verum".

В церемонии закладки фундамента приняли участие аким города Арыс Гульжан Курманбекова, секретарь городского маслихата Амантай Байтанаев, руководитель группы компаний ТОО "Verum" Алишер Есмаганбетов и местные жители.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в нынешнем Послании отметил, что нужно привлекать инвесторов в медицину, осваивать передовые технологии и новые исследовательские работы. В связи с этим, инвесторам, вложившим средства в развитие и предоставившим качественные медицинские услуги в населенном пункте города Арыс, мы должны оказывать поддержку. В результате будут улучшено здоровье населения, повышено качество жизни, - сказала аким города Курманбекова.

В комплексе общей площадью 4 тыс. кв. м разместятся пункты первой медицинской помощи, дневной и круглосуточный стационар, реабилитационный центр, медицинская база для студентов института и колледжа. Самое главное, что в рамках проекта будут полностью обеспечены работой не менее 100 местных жителей.

Стоит отметить, что в регионе подобная клиника одна из первых. После ввода в эксплуатацию современного комплекса жителям не придется ездить в Туркестан и Шымкент, чтобы пройти компьютерную томографию. Кроме того, возможность получить качественные медицинские услуги смогут не только жители Арыси, но и население соседнего Ордабасинского района.