На развитие экономики Туркестанской области направлено 321,7 млрд тенге инвестиций

На развитие экономики области в январе-августе 2021 года направлено 321,7 млрд тенге инвестиций. Это составило 120,2% от соответствующего периода прошлого года.

Доля средств государственного бюджета составляет 34,8% или 111,8 млрд тенге, частные средства на 46,9% или 150,9 млрд тенге, заемные средства 18,3% или 59 млрд тенге.

Значительная доля инвестиций в основной капитал приходится на промышленность (33,9%), операции с недвижимым имуществом (17,4%) и искусство, места отдыха и развлечений (11,7%).

Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в Туркестанской области за первые 8 месяцев текущего года составило 143,2 тыс. единиц. Численность трудоустроенных здесь достигла 213,2 тыс. человек. За этот период производство продукции (товаров и услуг) составило 215 млрд. тенге, увеличившись на +99,7%.

Объем строительных работ составил 148,1 млрд тенге, или 123,9% к соответствующему периоду прошлого года. На развитие жилищного строительства выделено 54,3 млрд тенге инвестиций, или 136,1% к соответствующему периоду прошлого года. Общая площадь введенного жилья составила 363,6 тыс. кв. метров, что составило 111,5% к соответствующему периоду прошлого года.

Объем внешнеторгового оборота Туркестанской области за январь-июль 2021 года составил 270,2 млн. долларов или 107,1% к соответствующему периоду 2020 года, в том числе экспорт, соответственно - 206,7 млн долларов или 100,7%, импорт – 63,5 млн долларов или 134,9%.