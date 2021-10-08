В Туркестанской области увеличилось поголовье крупного рогатого скота

В Туркестанской области за 8 месяцев текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 405,6 млрд тенге. В том числе растениеводство-170,2 млрд. тенге, животноводство-230,8 млрд тенге.

Во всех категориях хозяйств области всего произведено 144,1 тыс. тонн – мяса (в живом весе), 556,5 тыс. тонн – молока, 158,3 млн. штук яйиц.

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств области увеличилось на 3,3% и составило 1,15 млн голов, овец и коз-5,1 млн голов, лошадей – 385,2 тыс. голов, верблюдов-37,9 тыс. голов или 110,2%.

С начала года в регионе произведено на 407,7 млрд тенге промышленной продукции. Это основные показатели социально-экономического развития за январь-август 2021 года.

Объем произведенной продукции в горнодобывающей отрасли, который составил 44,2% от объема промышленной продукции области, составил 180 млрд. тенге. Индекс физического объема продукции обрабатывающей промышленности составил (доля 46,0%) - 99,6%, или 187,7 млрд тенге.

В электроснабжении, подаче газа, пара и кондиционировании на 34,9 млрд. тенге или индекс физического объема составил -118,1%. В сфере "водоснабжение, канализационная система, контроль за сбором и распределением отходов" произведено на 5,1 млрд тенге продукции, что составило 110,3% к соответствующему периоду 2020 года.

Среди особо важных выросли показатели таких продуктов, как мука – на 9,8% (139,5 тыс. тонн), постельное белье – в 1,5 раза (11,5 тыс. штук), тепловая мощность – на 29,8% (283,9 тыс. тонн).