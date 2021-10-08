В Туркестанской области улучшат водообеспеченность 90 тыс. га земель

В случае выделения соответствующих средств в Туркестанской области будет проведено бетонирование более 500 км каналов, что позволит улучшить водообеспеченность 90 тыс. га.

Как было отмечено в Послании главы государства Касым-Жомарта Токаева, будет проведена реконструкция 120 каналов. В этой связи составлен список 23 каналов Туркестанской области и представлен в министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.

3/1 орошаемых земель республики принадлежит Туркестанской области (548,2 тыс. га). В водообеспечении орошаемых земель региона поливной водой ежегодно наблюдается дефицит 206,8 млн м3 воды. В целях его устранения в регионе ведется строительство 6 крупных водных объектов.

В частности, реализуются проекты "Капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала", строительство водохранилища "Кенсай - Коскорган - 2", " Модернизация системы озер Жетиколь". Данные проекты включены в "Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области" до 2024 года.

По реализации проекта "Капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала" нужно отметить, что раньше фильтрационные потери воды составляли 43%, в результате бетонирования 43 километров канала, удалось сэкономить 22 млн.м3 воды, благоустроено 1,5 километра территории вдоль канала. Когда проект будет полностью реализован, будет сэкономлено 60 млн.м3 воды, благоустроено в городе 8 км территории вдоль канала.

По проекту "Водохранилище Кенсай - Коскорган - 2" будет направлено 34 млн м3 поливной воды. На данный момент высота дамбы увеличена до 26 метров, бетонирование составило 70%. В результате, в весеннее время можно будет избежать расходов паводковых вод и накопить 5 млн м3 воды. Строительные работы полностью завершатся в этом году.

По проекту "Модернизация системы озер Жетиколь " на протяжение 34 км была построена плотина, в этом году сброс воды в озеро составил 261 млн м3. Данный проект в дальнейшем будет оказывать положительное влияние на улучшение экологической ситуации в области.

Учитывая, что риск дефицита поливной воды все еще высок, разрабатываются проекты "Строительство машинного русла реки Сырдарья", строительство водохранилища "Саркырама" и строительство системы водопонижения с дальнейшим пополнением водохранилища "Коскорган" в городе Кентау.

В случае полной реализации данных проектов регион будет обеспечен гарантированным водоснабжением , дополнительно будет подаваться 252 млн м3 поливной воды.