В Келесском районе четыре семьи получили жилье

В канун празднования 1 октября-Дня пожилых людей в Бирликском сельском округе Келесского района 4 семьи получили жилье.

Здание бывшего акимата отремонтировано под жилой дом. Ключи от домов были вручены 4 нуждающимся семьям, проживающим на территории сельского округа по предложению акима района и аксакалов села.

На торжественном мероприятии секретарь районного маслихата Арын Тотиков вручил новоселам ключи от домов. Такие благие дела в районе будут продолжаться и дальше. Также от имени акима Келесского района четырем семьям была передана необходимая техника, используемая в быту.

Владельцы нового жилья поблагодарили руководителя района и пожелали успехов.