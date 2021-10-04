В Келесском районе четыре семьи получили жилье

4 октября 2021, 13:19
Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

В канун празднования 1 октября-Дня пожилых людей в Бирликском сельском округе Келесского района 4 семьи получили жилье.

Здание бывшего акимата отремонтировано под жилой дом. Ключи от домов были вручены 4 нуждающимся семьям, проживающим на территории сельского округа по предложению акима района и аксакалов села.

На торжественном мероприятии секретарь районного маслихата Арын Тотиков вручил новоселам ключи от домов. Такие благие дела в районе будут продолжаться и дальше. Также от имени акима Келесского района четырем семьям была передана необходимая техника, используемая в быту.

Владельцы нового жилья поблагодарили руководителя района и пожелали успехов.


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