Туркестан: В Казыгурте открылась "Аллея учителей"

В Казыгуртском районе Туркестанской области в преддверии профессионального праздника педагогов на территории школы-лицея Т. Рыскулова открыли "Аллею учителей".

В церемонии открытия приняли участие аким района Арман Абдуллаев и учителя-ветераны района. Скамейки аллеи выполнены с изображением школьных принадлежностей, таких как глобус, книга, ручка. Автором памятника с изображением книги является Урысбай Копеев, секретарь районного маслихата.

Праздник педагогов продолжился в Доме культуры, где казыгуртцы поздравили заслуженных учителей за их заслуги. Ряду учителей был вручен нагрудный знак "Ыбыррай Алтынсарин", а несколько педагогов с учетом их заслуг были награждены благодарственными письмами акима района и районного маслихата.