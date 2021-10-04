В Байдибеке открылся кинотеатр под открытым небом

На открытой площадке молодежного парка в селе Шаян Байдибекского района Туркестанской области введен в эксплуатацию летний кинотеатр на 110 зрителей.

Торжественную ленту кинотеатра, открытого в честь 30 – летия Независимости и 1 октября-Дня пожилых людей, разрезали заместитель акима района Багдатбек Жангазиев, председатель районного совета ветеранов Багдат Калаубай и директор киностудии "САК" Нуриддин Исаулы.

На торжественном мероприятии деятель культуры, режиссер Батырхан Дауренбеков тепло поприветствовал и подарил району 70 экземпляров видедисков фильма "Мейірім шуағы". В честь празднования 1 октября – Дня пожилых людей в новом кинотеатре приняли участие ветераны труда со всех сельских округов района. Здесь ветеранам показали первый фильм киностудии "САК" под названием "Мейірім шуағы".

Стоит отметить, что кинотеатр открылся в районе впервые с момента обретения независимости нашей страны. В ближайшее время в новом открывшемся кинотеатре жителям района будут показаны кинофильмы разных жанров.