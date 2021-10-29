В Туркестан прибыл генеральный консул США в Алматы Кэролайн Сэвидж. С почетным гостем встретился и. о. акима Туркестанской области Арман Жетписбай.

Он ознакомил с основными направлениями по развитию Туркестанского региона. В ходе встречи состоялся двусторонний обмен мнениями, переговоры по привлечению инвестиций в южный регион и укреплению экономических отношений.

Кэролайн Сэвидж отметила, что для США Казахстан является надежным партнером в Центральной Азии, она в также отметила, что рада позитивным переменам в новом областном центре и готова обсудить вопросы сотрудничества в различных сферах.

Арман Жетписбай поздравил Кэролайн Сэвидж с назначением на должность Генерального Консула, рассказал гостье о проводимой работе и предстоящих планах.

19 июня 2018 года Указом Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева была создана Туркестанская область. Придание историческому городу статуса областного центра - послужило толчком к увеличению объема инвестиций не только в город, но и в регион в целом. В результате в прошлом году инвестиции в регион увеличились на 60% и составили 1,7 млрд. долл. США. Объем внутренних инвестиций достиг 82% и составил 270 млн. долл. США. При этом для инвесторов США есть возможность заключать выгодные соглашения и реализовывать проекты, - сказал А. Жетписбай.

В Туркестане создан хаб туризма, образования, медицины, где приоритет отдается развитию этих отраслей. Он отметил, что в регионе имеются хорошие возможности для развития сельского хозяйства, альтернативных источников энергии, создания производств.

В ходе встречи были обсуждены вопросы охраны окружающей среды, развития энергетической отрасли, безопасности, а также гендерной политики и повышения качества образования. При этом было отмечено, что в регионе в этом году в составе депутатов маслихата увеличилось количество женщин, впервые в одном из городов региона на должность акима была назначена женщина.

Я в курсе позитивных перемен в области. Прогулявшись сегодня по историческому городу я лично убедилась, что с каждым днем облик духовной столицы становится все привлекательнее для туристов. Думаю, что в скором времени Туркестан станет одним из крупных туристических центров. Сегодняшняя встреча станет началом деловых отношений и, уверенна, будет способствовать сотрудничеству в различных сферах, - сказала Кэролайн Сэвидж.