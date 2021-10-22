Зарубежный специалист обменялся опытом с туркестанскими врачами

В отделении ортопедии областной клинической больницы Туркестанской области прошел мастер-класс.

Заведующий лабораторией патологии суставов и спортивной травмы, травматолог-ортопед высшей категории, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения Республики Беларусь Александр Мурзич поделился своим опытом и знаниями с врачами Туркестанской области.

В ходе встречи врачи получили ценные уроки по хирургическому вмешательству переломов костей таза и современным методам их быстрому восстановлению. В этот день совместно с Александром Мурзичем были прооперированны 2 пациента, операция проведена с применением металлоконструкций.

По его словам, эффективность внедрения данной технологий доказана на практике.