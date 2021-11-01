В Нур-Султане наградили гвардейцев, задержавших опасного преступника

Приказом Министра внутренних дел военнослужащие воинской части 5573 Национальной гвардии были награждены медалью "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін" ("За внесенный вклад в обеспечение правопорядка") за задержание особо опасного преступника, находившегося в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

Награду от имени главы ведомства торжественно вручил заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Алибек Сералиев.

23 октября 2021 года, во время несения службы по охране общественного порядка в столичных парках районов "Алматы" и "Байконур", дежурным по войсковым нарядам лейтенантом Айбеком Слямхановым была принята ориентировка от сотрудников полиции для задержания гражданина А., 1992 г.р., находящегося в международном розыске. Гражданин, по их информации, скрывался от оперативной группы в Президентском парке города Нур-Султан и имел при себе оружие. Ориентировку офицер передал начальнику патрульной группы сержанту Бекжану Даулетбай и ближайшим войсковым нарядам. пресс-служба Национальной гвардии РК

Около 16:30 войсковой наряд в составе начальника – рядового Мираса Мухтар и патрульных Ерсұлтана Ақжол и Жандоса Кенбай заметил подходящего под описание человека. Увидев военнослужащих, тот бросился бежать. Гвардейцы задержали его, используя приемы рукопашного боя.

Задержанный находился в международном розыске с июля текущего года по следующим статьям УК РК – 99 "Убийство" и 287 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".