Названы модели смартфонов, на которых перестал работать WhatsApp

1 ноября 2021, 20:52
Фото: pixabay

Компания WhatsApp прекратила поддержку мессенджера на смартфонах с устаревшими версиями операционных систем Android или iOS, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте мессенджера.

Пользователи могут начать сталкиваться со сбоями и невозможностью пользоваться всеми функциями приложения. Разработчики рекомендуют обновить версию операционной системы до iOS 10/Android 4.1 или приобрести новое устройство.

Также больше WhatsApp не поддерживают iPhone SE, iPhone 6S и iPhone 6S Plus, если их владельцы не обновились до последней версии iOS.

А вот пользователям старых Android-смартфонов придется искать замену своим устройствам. В "черный список" попали Sony Xperia Arc S, Samsung Galaxy SII, ZTE Grand X Quad V987 и десятки других смартфонов, поддержка обновлений которых уже закончилась.


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