НОК выражает соболезнования в связи с кончиной Темирхана Досмухамбетова

Сегодня, 1 ноября, на 73-м году жизни скончался известный государственный и общественный деятель Темирхан Досмухамбетов. Национальный Олимпийский комитет выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Темирхана Мынайдаровича, сообщает Zakon.kz.

В разные годы он занимал посты министра туризма и спорта, работал управляющим делами президента Казахстана, был акимом Астаны.

Темирхан Досмухамбетов – один из основателей Олимпийского движения независимого Казахстана, руководил Национальным Олимпийским комитетом в период с 2006 по 2015 год.

Выдающийся государственный и общественный деятель, который посвятил свою жизнь развитию спорта, стоял у истоков Олимпийского движения независимого Казахстана. В нашей памяти он останется как настоящий глава олимпийской семьи, который по-отечески относился к спортсменам и всегда радел за их интересы, как многогранный человек, всей душой преданный любимому делу. Это огромная потеря для всего отечественного спорта, – отмечают в НОК РК.

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