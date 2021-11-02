Женщины чаще страдают от метеочувствительности, чем мужчины – врач

2 ноября 2021, 07:32
Фото: pixabay

По словам врача, метеочувствительность в большей степени распространена среди женщин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, наиболее часто плохое самочувствие в связи с погодными изменениями встречается у молодых девушек.

По статистике, у женщин метеочувствительность встречается чаще. Специалисты это связывают с особенностями гормональной системы. Особенно часто страдают молодые девушки, – заявил врач Андрей Тяжельников.

Специалист добавил, что в пожилом возрасте к перепадам давления становятся более чувствительными и женщины, и мужчины.


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