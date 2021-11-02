COVID-19 в Казахстане – "зеленая" зона расширяется

2 ноября 2021, 08:35
Фото: Zakon.kz

Актюбинская область перешла из "желтой" в "зеленую" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 ноября 2021 года

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы и Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент и Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.


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