Как интернет от "Казахтелекома" помогает развивать киберспорт и экотуризм

Благодаря интернету от "Казахтелекома" предприниматель из села Исаево Алматинской области смог организовать качественный отдых для жителей Алматы и активно продвигает свои услуги через соцсети.

Интернет от "Казахтелекома" пришел в село Исаево в прошлом году. Всего в Алматинской области крупнейший оператор связи построил почти 2,5 тыс. км волоконно-оптических линий связи. Эти точки подключения стали основой для разворачивания новых проектов, с помощью которых доступ к высокоскоростному интернету должно получить все население сел региона.

Село Исаево находится в 29 км от Алматы и до этого времени в нем не было качественной связи. В прошлом году "Казахтелеком" по проекту ВОЛС СНП подключил к высокоскоростному интернету 10 сел Карасайского района, в том числе Исаево. Кроме того, оператор развернул в селах района сети по технологии "радиомост", благодаря чему интернет стал доступен в каждом доме, а в Исаево широкополосный интернет есть уже в более чем 70 домах.

С приходом высокоскоростного интернета жителям Карасайского района стали доступны все современные телеком-услуги и сервисы: сельчане общаются в соцсетях, учатся дистанционно, предприниматели активно ведут бизнес с помощью современных технологий.

Молодой житель Исаево Женис Курмангалиев увлекается киберспортом и очень рад появлению в селе качественной связи – он с удовольствием играет со сверстниками со всего мира и благодаря низкому пингу (ping) никакого дискомфорта не ощущает.

Ping – время в миллисекундах, необходимое для передачи в интернет и приема обратно малого пакета данных.

С детства увлекаюсь компьютерными играми. Когда в нашем селе не было интернета, мы собирались с друзьями и играли в интернет-клубах Алматы. А сейчас у меня дома высокоскоростной интернет от "Казахтелекома". С его приходом я начал участвовать в турнирах и создавать свою команду через Сеть. Теперь для меня компьютерные игры – не забава, а настоящий спорт, как футбол, бокс и так далее. Женис Курмангалиев

Недавно Женис сыграл партию с известным киберспортсменом Казахстана, первым победителем Кубка Республики Казахстан Алишером Масакбаем. Для молодого спортсмена – это не только проверка собственных сил и умений в игре, но и проверка качества интернета в родном селе.

У меня остались очень хорошие впечатления от игры с Женисом, понравилась тактика ведения игры. Радует, что сейчас стало больше людей, занимающихся е-спортом. Я уверен, что у киберспорта большое будущее, здесь развивается стратегическое мышление, быстрая реакция, точность и ловкость рук. Раньше игра на компьютере у многих вызывала однозначную реакцию – мол, подросток тратит время на пустое дело. Но в последнее время эти понятия меняются, так как в перспективе многие процессы будут автоматизированы и роботизированы, и с их управлением очень хорошо будут справляться киберспортсмены, – поделился своими впечатлениями от игры Алишер Масакбай.

Другой житель Исаево – Иван Епифанов – с помощью интернета смог оптимизировать свой бизнес по организации качественного эко-отдыха. После установки программ для гостиничного и ресторанного бизнеса, требующих качественной связи, работа его сотрудников упростилась. Кроме того, высокоскоростной интернет помог команде эко-зоны отдыха улучшить обслуживание за счет новых IТ-технологий.

Предоставление услуг на конкурентном уровне сегодня невозможно без скоростного и качественного интернета. Современные технологии управления, маркетинга, выстраивания долгосрочных отношений с клиентами в техническом плане базируются на использовании интернет-технологий. Из многих компаний, лучших в своей отрасли, мы выбрали "Казахтелеком". Сейчас, установив специальные программы, мы имеем возможность не только использовать современные платежные системы, но и интегрировать их с системами управления бизнесом, тем самым упростить процессы для наших гостей. Также мы автоматизируем взаимодействие с нашими клиентами с момента их первого обращения и выстраиваем отношения на долгосрочной основе. Иван Епифанов

Чтобы узнать мнение своих клиентов о качестве предоставляемых услуг, руководители крупнейшего телеком-оператора выезжают в села и районы республики. В рамках рабочей поездки по Карасайскому району Исаево посетил главный директор по обеспечению и поддержке бизнеса – генеральный директор Дирекции "Телеком Комплект" Тимур Худайбердиев.

"Казахтелеком" полностью понимает свою ответственность перед нашими абонентами, как физическими лицами, так и представителями малого и среднего бизнеса в части предоставления им качественных услуг и равных с городом возможностей. Благодаря таким проектам, как ВОЛС СНП, который мы реализовываем совместно с государством, на сегодняшний день 80% территории страны покрыты оптикой. Мы гордимся тем, что наша компания является частью процесса по улучшению качества жизни людей". Тимур Худайбердиев

Как говорят в "Казахтелекоме", строительство ВОЛС во всех селах страны создало основу для разворачивания еще одного масштабного проекта – "250+". Сегодня ведутся работы по обеспечению высокоскоростным интернетом и качественной сотовой связью всех населенных пунктов, в которых проживает более 250 человек. Для этого сотовые операторы построили в селах 1035 базовых станций мобильной сети, которые сменили устаревший формат связи CDMA.