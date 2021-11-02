Мажилисмены выразили соболезнования в связи с кончиной Досмухамбетова

От имени депутатов Мажилиса соболезнования и слова поддержки родным и близким известного государственного деятеля, депутата Мажилиса V созыва Темирхана Досмухамбетова выразил председатель Палаты Нурлан Нигматулин, сообщает Zakon.kz.

Спикер Мажилиса подчеркнул вклад Темирхана Досмухамбетова в развитие страны, в решение вопросов разных сфер жизни казахстанского общества: туризма и спорта, благоустройства столицы Казахстана, сельского хозяйства.

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Свою законотворческую деятельность Темирхан Досмухамбетов начал в Верховном Совете 12 созыва и позднее успешно продолжил ее депутатом Мажилиса V созыва, работая над совершенствованием отечественного законодательства. Как член Комитета по международным делам, обороне и безопасности, он достойно отстаивал интересы страны, эффективно используя методы парламентской дипломатии. Темирхан Мынайдарович был замечательным человеком, истинным патриотом своей страны.

От имени всего депутатского корпуса и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и искренние слова поддержки родным и близким.

Светлая память о Темирхане Мынайдаровиче Досмухамбетове, известном государственном и общественном деятеле, надежном коллеге, единомышленнике, депутате Мажилиса V созыва навсегда сохранится в наших сердцах, – отметил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.