В Южной Корее обнаружили птичий грипп

В Южной Корее выявили очаг высокопатогенного гриппа среди дикой птицы, передает Zakon.kz.

Власти опасаются распространения инфекции на птицефермах страны, сообщили в Министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства Республики Корея.

Очаг заболевания обнаружен в городе Чхонан провинции Чхунчхон-Намдо. Это первый подобный случай в стране за последние семь месяцев, – цитирует ТАСС информацию ведомства.

Согласно этому повышен до максимального уровень предупреждения об опасности распространения инфекции. Кроме того, введен полный карантин в радиусе 500 м от места обнаружения зараженных птиц.

В течение 21 дня ограничено передвижение между близлежащими птицефермами, – отмечается в сообщении.

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