Изменились правила предоставления туристских услуг

Приказом министра культуры и спорта РК от 27 октября 2021 года внесены изменения в правила предоставления туристских услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что предоставление туристских услуг включает в себя деятельность туроператора по обеспечению оказания туристам всех услуг, входящих в туристский продукт, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на которых возлагается исполнение части или всех его обязательств перед туристами.

Для организации выездного туризма туроператором в сфере выездного туризма формируется туристский продукт.

Туристский продукт, сформированный туроператором в сфере выездного туризма, реализуется турагентом на основании письменного договора на туристское обслуживание.

Для обеспечения страховой защиты имущественных интересов туриста туроператор осуществляет обязательное страхование туриста.

С этой целью турагент:

запрашивает у туриста наименование страховой организации или филиала страховой организации-нерезидента РК, с которой турист, выезжающий за рубеж, изъявляет намерение заключить договор обязательного страхования; предоставляет туроператору в сфере выездного туризма информацию о туристе, а также наименование страховой организации, с которой турист изъявляет намерение заключить договор обязательного страхования.

До организации путешествия турагент выдает туристу следующие документы:

договор в одном экземпляре на казахском и русском языках;

туристский ваучер;

туристский код;

страховой сертификат и при необходимости страховой полис;

за три дня до начала путешествия в письменной форме сведения об особенностях путешествий, включающие в себя необходимую и достоверную информацию о правилах въезда, выезда и пребывания в стране временного пребывания, о законодательстве, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуре и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей среды, а также об опасностях, с которыми они могут встретиться при совершении путешествий, и осуществить предупредительные меры, направленные на обеспечение безопасности туристов;

информацию о местонахождении, почтовом адресе и контактных данных загранучреждений Казахстана, иных государственных, а также туристских представительств, в которые турист может обратиться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств, угрожающих безопасности его жизни, здоровья, и в случаях причинения вреда (возможности причинения вреда) его имуществу.

Как отмечается, при возникновении чрезвычайных происшествий с туристом во время путешествия лица, осуществляющие туристскую деятельность, в течение одного календарного дня информируют об этом загранучреждения, уполномоченный орган в области туристской деятельности, а также семью туриста с момента, когда они узнали об этом.

Лица, осуществляющие туристскую деятельность, в течение одного календарного дня информируют уполномоченный орган в области туристской деятельности и уполномоченный орган в сфере гражданской защиты, а также за свой счет в письменном виде семью туриста с момента, когда они узнали о чрезвычайном происшествии с туристом во время путешествия.

Туроператоры и туроператоры-фрахтователи, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма:

заключают договор банковской гарантии с банком второго уровня, предусматривающий оплату в пользу администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма либо третьих лиц, определенных администратором системы гарантирования прав граждан, денег, обеспеченных банковской гарантией, с предоставлением подлинника либо нотариально засвидетельствованной копии договора администратору системы гарантирования прав граждан; перечисляют на специальный счет деньги с каждого туристского продукта, сформированного туроператором или туроператором-фрахтователем и реализованного турагентом гражданину РК, в сумме, утвержденной постановлением правительства РК.

Приказ вводится в действие с 11 ноября 2021 года.