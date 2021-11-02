Как в Акмолинской области отмечают 30-летие Независимости страны

С начала 2021 года в Акмолинской области на различных уровнях проведено порядка 10 тыс. мероприятий, посвященных 30-летию Независимости республики.

О промежуточных итогах празднования юбилейной даты на аппаратном совещании в областном акимате рассказала руководитель Управления внутренней политики Акмолинской области Алтынай Амренова.

По информации спикера, в регионе реализуется план мероприятий, в который вошло 160 ключевых проектов, проводимых в соответствии с тематическими направлениями каждого месяца. Особое внимание уделено юбилеям выдающихся личностей, таким как 150-летие прославленного борца Кажымукана Мунайтпасова, 175-летие поэта Жамбыла Жабаева, 180-летие педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина, а также различным памятным датам.

На республиканском уровне отмечен ряд мероприятий: научно-практическая конференция "Наука Казахстана за годы Независимости. Достижения и перспективы развития", республиканский фестиваль организаций и работников культуры "Рухани қазына – 2021", открытие аллеи "Тәуелсіздік жастары" и Арбата дружбы с участием ровесников Независимости и представителей этнокультурных организаций, встречи молодежи с обладателями званий "Еңбек ері" в рамках проекта "Тәуелсіздік тарландары" и другие.

Широкий отклик среди населения получил марафон "Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі" по демонстрации достижений аулов, сел и поселков.

В ходе празднования исторической даты активно продвигаются традиции меценатства и благотворительности. Одним из ключевых мероприятий является республиканский волонтерский социальный проект "Марафон добрых дел". В рамках проекта с начала года реализовано порядка 1,5 тыс. мероприятий, оказана помощь более 12 тыс. граждан на общую сумму 416,4 млн тенге, – отметила Алтынай Амренова.

Как добавила руководитель управления внутренней политики, особое внимание в юбилейном году уделено вопросам повышения благосостояния граждан, реализации инфраструктурных проектов.

До конца этого года в области планируется сдать 28 многоквартирных домов по программе "Нұрлы жер", а также 12 арендных домов, предназначенных для социально-уязвимых слоев населения и очередников. Всего в 2021 году запланировано ввести 655 тыс. квадратных метров жилья.

В сфере образования региона планируется открытие восьми детских садов на 730 мест и расширение 10 дошкольных учреждений на 321 место.

К слову, в регионе в рамках юбилея Независимости страны запланирован запуск 112 инвестиционных проектов с созданием 2,5 тыс. рабочих мест.