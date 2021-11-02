Акимат ответил на заявления о низких темпах развития туризма в Туркестанской области

Замакима Туркестанской области Рашид Аюпов заявил, что работа над превращением Туркестана в центр притяжения отечественных и иностранных туристов идет своим чередом, передает Zakon.kz.

Отвечая в ходе брифига на вопросы журналистов, Аюпов отметил, что необходимо достичь четкого понимания того, на что и с какой целью тратились внушительные денежные суммы.

Многие думают, что столько-то выделили и построили один "Керуен сарай". Это совсем не так. Ранее Туркестан был просто районным центром, здесь было очень много проблем со стороны инфраструктуры. Представьте, на девять улиц асфальтированы могли быть всего три. Сейчас из 800 улиц асфальтированы более 200. Это делается не только для туристов, но и для жителей. Решались также сложности с электроэнергией, питьевой водой, канализацией. В 2018 году чистой водой было обеспечено 15% населения Туркестана. Сейчас – 99%, – сказал замакима.

Непозитивные коррективы в развитие региона, как водится, внесла пандемия. Тем не менее заявлять о том, что власти стоят на месте, по мнению спикера, нельзя.

В недавнем прошлом "потолком" Туркестана было пять тысяч туристов в день. После "возрождения" этот показатель достиг 12 тыс. Я думаю, это очень хорошо, – сказал Аюпов.

По его словам, на данный момент в планах местных властей дальнейшее привлечение инвесторов и развитие туризма во всех горных районах Туркестанской области. Самый крупный из запланированных проектов будет реализован в Толебийском районе.

Пока не буду раскрывать подробности, пусть это будет сюрпризом. Скажу лишь, что – не в обиду Алматинской области – это будет круче, чем "Шымбулак", это будет гордость всего Казахстана. Впрочем, мы не забываем и про другие районы области, приглашаем инвесторов. Сегодня буквально встречались с арабской компанией, обсуждали варианты. Конечно, в ближайшие месяцы мы будем делать упор на отдых в зимний период – летний наши партнеры и сами хорошо представляют. Для местных есть специальная программа. Есть дни, когда им предоставляется 50%-ная скидка, – подчеркнул спикер и добавил, что туркестанцы должны пользоваться статусом туристической зоны и заниматься бизнесом, что покроет еще и необходимость создания новых рабочих мест, – заявил замакима.

К слову, специальные программы в Туркестане, помимо местных жителей, учитывают еще и интересы людей с особыми потребностями. Для них не так давно Союз журналистов провел бесплатную экскурсию по городу. Также 5 ноября будет организован туристический выезд 100 воспитанников детских домов региона. Благотворительные акции будут проводиться и в дальнейшем.

Что касается критики туркестанской велоинфраструктуры, на сегодняшний день общая протяженность велодорожек в городе составляет 96 км.

Сначала многие возмущались тем, что дорожки не соединены между собой. Дело в том, что, в первую очередь, мы старались оборудовать густонаселенные улицы, улицы, где больше туристов. Однако в дальнейшем велодорожки были соединены. Все они – под гарантией, и если выявятся какие-то недостатки, то будут устранены, – отметил Аюпов.

В завершение заместитель акима Туркестанской области сообщил, что сейчас также ведется работа по формированию пакетов событийного туризма в регионе и реализации электронного билетирования.

Руководство Мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави первым ввело оплату через Kaspi, у них везде есть QR-коды. Можно не стоять в очереди и просто получить электронный билет посредством пары кликов в смартфоне. Сейчас в тестовом режиме функционирует сайт по продаже электронных билетов для посещения других мест. Думаю, до конца года мы его запустим и официально презентуем, – сказал замакима.

Отметим, что активное развитие Туркестана началось в 2018 году, после указа Елбасы о создании Туркестанской области. По данным статистики, в первом полугодии 2018-го на территории региона функционировало 136 мест размещения, область занимала восьмую строчку в республике по этому показателю. На текущий момент в области насчитывается 188 мест размещения, что обеспечило ей седьмое место рейтинга.

По сравнению с 2018 годом количество посетителей, обслуженных местами размещения, увеличилось на 146%. Выросло и количество койко-суток – сразу на 189,2%. Заполняемость мест размещения, по итогам первого полугодия 2018-го составлявшая 18,7%, за аналогичный период 2021 года достигла 28,4% – это второе место по республике после Шымкента.