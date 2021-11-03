Как долго можно "сидеть" в смартфоне без ущерба для зрения

Врач назвал оптимальное время, которое не будет отрицательно сказываться на зрении при пользовании гаджетом, сообщает Zakon.kz.

По его словам, время составляет не более 6 часов в день, а чем новее устройство, тем оно безопаснее, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Сергей Хомяков.

Сегодня практически каждый человек начинает свой день с того, что берет в руки смартфон, с ним же он контактирует в течение всего дня. И это помимо работы за компьютером, чтения с планшета и прочего. Чем более "продвинутыми" становятся экраны гаджетов, тем они более безопасны для зрения, – сообщил Хомяков.

По его словам, "оптимальная сфокусированная зрительная нагрузка для взрослого человека должна быть не более 6 часов в день, по 20 минут непрерывной зрительной работы с обязательными периодами отдыха".

Врач уточнил, что экраны современных гаджетов по качеству создаваемого на них изображения не имеют принципиальных отличий.

Различия есть в угловых размерах гаджета (диагональ. – Ред.), расстоянии до глаз и времени непрерывного использования. Интересно, что слишком большой экран не всегда нужен – он может вызывать большее утомление при работе вследствие того, что будут задействованы участки мозга, обрабатывающие изображения, получаемые с парацентральных отделов сетчатки, – считает специалист.

По мнению Хомякова, лучше всего работать с гаджетами с диагональю от 5 до 20 дюймов.