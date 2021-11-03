30 лет ждут ремонта дороги жители четырех сел Атырауской области

Более 30 лет жители четырех сел Курмангазинского района Атырауской области ждут, когда отремонтируют единственную дорогу, которая соединяет населенные пункты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Хабар 24", село имени Гизата Алипова расположено в 60 км от райцентра. Чтобы добраться до него, жителям приходится тратить не один час. Ну а если непогода, ездить вообще невозможно.

С начала 90-х все обещают отремонтировать эту дорогу, но никак дождаться не можем. Особенно сложно весной и осенью, полное бездорожье. Мы даже и не рискуем куда-то выезжать. житель села Гизата Алипова Кобейсин Отесов

В прошлом году здесь должны были начать работы по реконструкции. Планировалось отремонтировать 43 км. Даже составили проект на 4 млрд 200 млн тенге. Но все так и осталось на бумаге.

Пока на выравнивание дорожного полотна затрачено 400 млн тенге. Остальные работы временно прекращены из-за недостатков в проектировании. Сейчас оно дорабатывается. Как его завершат, так ремонт возобновят. Заказчик – областное Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. и.о. руководителя отдела пассажирского транспорта и автодорог Курмангазинского района Шынболат Мусин

Отремонтировать дорогу местные власти все же обещают в ближайшие два года.