Количество новых случаев COVID-19 возросло в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 ноября 2021 года. В стране зафиксирован прирост новых случаев COVID-19. По сравнению с предыдущим днем выявлен рост на 131 случай. В ЗКО количество зараженных увеличилось на 40, в Костанайской области - на 35, в Алматы - на 21, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 140,

в городе Алматы – 166,

в городе Шымкент – 35,

в Акмолинской области – 105,

в Актюбинской области – 18,

в Алматинской области – 91,

в Атырауской области – 20,

в ВКО – 75,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 49,

в Карагандинской области – 145,

в Костанайской области – 114,

в Кызылординской области – 24,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 156,

в СКО – 145,

в Туркестанской области – 13.

Всего в стране подтверждено 943 105 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2589 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан – 196,

в городе Алматы – 303,

в городе Шымкент – 37,

в Акмолинской области – 129,

в Актюбинской области – 32,

в Алматинской области – 28,

в Атырауской области – 47,

в ВКО – 306,

в Жамбылской области – 13,

в ЗКО – 197,

в Карагандинской области – 169,

в Костанайской области – 316,

в Кызылординской области – 35,

в Мангистауской области – 135,

в Павлодарской области – 429,

в СКО – 208,

в Туркестанской области – 9.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 892 147 человек.