Количество новых случаев COVID-19 возросло в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 ноября 2021 года. В стране зафиксирован прирост новых случаев COVID-19. По сравнению с предыдущим днем выявлен рост на 131 случай. В ЗКО количество зараженных увеличилось на 40, в Костанайской области - на 35, в Алматы - на 21, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 943 105 случаев.
В Казахстане 2589 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 892 147 человек.
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