Количество новых случаев COVID-19 возросло в Казахстане

3 ноября 2021, 08:01
Фото: Zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 ноября 2021 года. В стране зафиксирован прирост новых случаев COVID-19. По сравнению с предыдущим днем выявлен рост на 131 случай. В ЗКО количество зараженных увеличилось на 40, в Костанайской области - на 35, в Алматы - на 21, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 140,
  • в городе Алматы – 166,
  • в городе Шымкент – 35,
  • в Акмолинской области – 105,
  • в Актюбинской области – 18,
  • в Алматинской области – 91,
  • в Атырауской области – 20,
  • в ВКО – 75,
  • в Жамбылской области – 11,
  • в ЗКО – 49,
  • в Карагандинской области – 145,
  • в Костанайской области – 114,
  • в Кызылординской области – 24,
  • в Мангистауской области – 5,
  • в Павлодарской области – 156,
  • в СКО – 145,
  • в Туркестанской области – 13.

Всего в стране подтверждено 943 105 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2589 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 196,
  • в городе Алматы – 303,
  • в городе Шымкент – 37,
  • в Акмолинской области – 129,
  • в Актюбинской области – 32,
  • в Алматинской области – 28,
  • в Атырауской области – 47,
  • в ВКО – 306,
  • в Жамбылской области – 13,
  • в ЗКО – 197,
  • в Карагандинской области – 169,
  • в Костанайской области – 316,
  • в Кызылординской области – 35,
  • в Мангистауской области – 135,
  • в Павлодарской области – 429,
  • в СКО – 208,
  • в Туркестанской области – 9.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 892 147 человек.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?