Врач назвала полезный для сердца продукт

По словам врача, включение болгарского перца в рацион благоприятно сказывается на здоровье у людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила РИА Новости семейный нутрициолог Екатерина Маркова.

Болгарский перец является источником таких витаминов и минералов, как А, Е, В2, В5, В9, РР, цинк, железо, калий. И, конечно же, прекрасным источником витамина С. Но здесь стоит иметь в виду, что для того, чтобы сохранить витамин С, необходимо есть фрукты и овощи цельными. Нарезать допускается непосредственно перед подачей на стол и керамическим ножом, – рассказала Маркова.

Она добавила, что болгарский перец также обогащает организм клетчаткой. Больше всего ее содержится в красном перце – 2,1 грамма на 100 граммов.

Наиболее благоприятный эффект добавления болгарского перца в рацион будет наблюдаться у людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям. Благодаря содержанию витамина Р и витамина С стенки сосудов будут более эластичными, – отметила врач.

Однако нутрициолог подчеркнула, что перец является представителем пасленовых, поэтому стоит отслеживать индивидуальную реакцию каждого человека. Часто может возникать пищевая непереносимость этого вида овощей. Кроме того, болгарский перец стоит исключить людям с аутоиммунными заболеваниями.

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