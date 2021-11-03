В Казахстане истек срок уплаты налога на имущество

В Комитете государственных доходов напомнили о необходимости погашения долгов по налогу на имущество, срок уплаты которого для физических лиц истек 1 октября, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день более 1 млн граждан имеют задолженность по налогу на имущество на сумму более 3,4 млрд тенге. Комитет госдоходов

Список должников возглавляют жители городов Нур-Султан (604 млн тенге), Алматы (853 млн тенге) и Шымкент (783 млн тенге).

В этой связи в адрес граждан, не исполнивших налоговые обязательства до 1 октября 2021 года, направлены уведомления о налоговой задолженности в кабинет налогоплательщика. В случае неисполнения уведомления и непогашения задолженности после 15 ноября 2021 года органами государственных доходов будут формироваться налоговые приказы о взыскании задолженности, с дальнейшим направлением частным судебным исполнителям для принудительного исполнения, – отметили в КГД.

Во избежание ареста банковских счетов, наложения ограничений на имущество и на выезд частными судебными исполнителями казахстанцев, не уплативших налог на имущество за 2020 год, просят погасить задолженность.

Узнать о наличии задолженности можно через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня, портал "Электронное правительство", по единому номеру Контакт центра КГД – 1414.