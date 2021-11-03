Как обеспечить кибербезопасность на финансовом рынке Казахстана

Начальник Управления кибербезопасности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Роман Перминов рассказал о том, как обеспечить кибербезопасность на финансовом рынке.

За последние два года на банки был совершен ряд кибератак, которые были успешно отражены, и клиенты банков не пострадали. При этом, кибербезопасность достаточно новое направление деятельности для Казахстана. Как Агентство регулирует процесс кибербезопасности на финансовом рынке?

Действительно, выстраивать систему кибербезопасности пришлось практически с нуля. И это при том, что мировые стандарты и нормы по кибербезопасности находятся только в стадии становления, но постоянно трансформируются с учетом вновь возникающих вызовов. Главными вызовами для кибербезопасности банков можно назвать такие как оптимизация удаленной работы сотрудников банка, рост операций онлайн, упрощение доступа к услугам банка, развитие каналов дистанционных продаж, борьба с мошенниками и хакерами.

Поэтому первоначальной задачей Агентства в сфере кибербезопасности стала разработка и актуализация правовой базы для минимизации возникающих рисков и регламентации внутренних бизнес процессов банков. Для этого необходимо установить требования и методики, которые с одной стороны обеспечивали бы возможность оперативного реагирования на риски и вызовы, возникающие на рынке, а с другой - не создавали бы чрезмерную нагрузку на финансовые институты.

Агентством совместно с Национальным Банком Казахстана разработана и утверждена Стратегия кибербезопасности финансового сектора Республики Казахстан на 2020-2022 годы. К настоящему времени определены требования к службам реагирования на инциденты информационной безопасности и к компетенциям сотрудников финансовых организаций. Внедрены методика оценки рисков информационной безопасности и правила оценки уровня защищенности, внесены изменения в требования по информационной безопасности для банков и рынка ценных бумаг. Все эти документы в целом направлены на усиление и развитие систем кибербезопасности.

- Какие еще инициативы необходимо внедрить для совершенствования системы кибербезопасности?

В первую очередь, необходимо доработать Единые требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности. Этот документ был принят еще в 2016 году и должен быть актуализирован с учетом современных реалий. Сейчас он находится на обсуждении в государственных органах.

Кроме того, мы хотим расширить и уточнить полномочия Агентства в области контроля и надзора за соблюдением требований информационной безопасности, а также в части передачи персональных данных третьим лицам. Соответствующие предложения внесены в разрабатываемые МЦРИАП РК законопроекты.

Мы также рассчитываем, что применение административных мер по аналогии с существующими механизмами защиты прав потребителей финансовых услуг, позволит повысить качество соблюдения законодательных требований в части информационной безопасности. Административные меры предполагают наложение штрафов за нарушение банковского законодательства в сфере обеспечения информационной безопасности и несоблюдение порядка формирования системы управления рисками информационной безопасности.

Уже сейчас можно констатировать, что тем самым, будут усилены механизмы обеспечения информационной безопасности во всей финансовой отрасли.

- Как на практике организовано обеспечение кибербезопасности на финансовом рынке? И есть ли результаты?

Агентство занимается не только регулированием, но и развитием финансового рынка. Мы развиваем такое направление, как отраслевой центр информационной безопасности. Финансовый сектор – первый в Казахстане, в котором начата подобная практика, в других секторах экономики создание отраслевых центров информационной безопасности только планируется. Мы хотим сделать обязательным для финансовых организаций подключение к соответствующей информационной системе центра, обеспечивающей обмен данными.

Для предотвращения кибератак в 2020-2021 годах, Агентством заблокировано 20 мошеннических интернет-ресурсов, в том числе 13 интернет ресурсов с признаками финансовой пирамиды. В банки направлено более 400 предупреждений об угрозах информационной безопасности и обработано более 300 карт информационных инцидентов от БВУ.

Для автоматизации процессов взаимодействия по вопросам информационной безопасности, экономии человеческих ресурсов и повышения оперативности реагирования в пилотную эксплуатацию запущена Автоматизированная система обработки информации по событиям и инцидентам информационной безопасности на финансовом рынке - АСОИ "Qainar". Данная система фиксирует события, сигналы и инциденты информационной безопасности, предупреждает об угрозах и уязвимостях.

На данный момент все 22 банка уже подключены к "Qainar". При этом 8 банков (АО "Евразийский банк"; ДБ АО "Сбербанк России"; АО "Банк ЦентрКредит"; АО "ForteBank"; АО ДБ "Альфа-Банк"; АО "Банк "Bank RBK", АО "Halyk Bank", АО "Altyn Bank") используют автоматизированный механизм взаимодействия.

- Задействованы ли другие стейкхолдеры в процессе обеспечения кибербезопасности финансового сектора?

Да, важным направлением работы является взаимодействие и сотрудничество. Всегда полезно обмениваться опытом, перенимать лучшие практики и просто выслушать стороннее мнение по складывающейся ситуации.

Мы используем любую возможность, чтобы обсудить с представителями финансового рынка и государственных органов актуальные вопросы. В режиме видеоконференции и в очном формате мы уже обсуждали законопроект по защите персональных данных, вопрос создания единой национальной биометрической системы, проблемы и перспективы использования облачных сервисов на финансовом рынке.

Кроме того, прежде чем вносить проекты изменений в нормативные правовые акты Агентства по вопросам обеспечения информационной безопасности на финансовом рынке, мы также обсуждаем их с коллегами.

К сожалению, в текущем и прошлом годах, в связи с пандемией, снижена активность в части международного сотрудничества. Вместе с тем, нами налажены рабочие отношения и подписаны Соглашения о взаимодействии в области обеспечения информационной безопасности с центральными банками России, Беларуси, Кыргызстана и Армении.

В рамках работы рабочей группы по вопросам обеспечения информационной безопасности финансового рынка центральных национальных и банков государств ЕАЭС утвержден глоссарий по вопросам информационной безопасности и рассмотрен проект перечня необходимых процессов.

В конце 2020 года Агентство зарегистрировалось в качестве полноправного участника FIRST (Международный форум групп реагирования на инциденты и безопасности) - KZ-FinCERT.

Кроме того, нам удалось приобрести неоценимый опыт в расследовании киберпреступлений - в 2020 году мы приняли участие в досудебном расследовании оперативно-следственной группы прокуратуры города Алматы по фактам хищения денежных средств через цифровые каналы в некоторых казахстанских банках. Был проведен анализ цифровых материалов, подготовлено и передано в алматинскую Прокуратуру заключение специалистов в рамках уголовного дела.

Несмотря на то, что перед системой обеспечения кибербезопасности возникают новые и сложные вызовы, этот сегмент рынка динамично развивается. Благодаря анализу и использованию международного опыта, а также тесному взаимодействию с высококлассными профессионалами, казахстанский финансовый сектор готов отражать возникающие угрозы и совершенствоваться в обеспечении информационной и кибербезопасности.