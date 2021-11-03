Представители каких знаков зодиака видят вещие сны. Об этом рассказала биоэнерготерапевт Александра Харрис, передает Zakon.kz.

По ее мнению, как пишет lisa.ru, представители пяти знаков зодиака – Раки, Близнецы, Весы, Стрельцы и Водолеи – особо чувствительны и способны видеть во сне будущее: от грядущей опасности до встречи с возлюбленным.

1. Рак

Рожденные под этим знаком люди являются творческими и чувствительными, поэтому их сны тесно связаны с чувством тревоги. Сильные переживания представителей этого знака провоцируют более яркие сновидения, которые нередко напрямую связаны с действительностью.

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Сны Раков очень драматичны и наполнены переживаниями, отражающими внешний мир.

2. Близнецы

У представителей этого знака зодиака в сновидениях часто появляются люди, которым необходимо передать важное сообщение. Такие сны – возможность узнать больше о волнующих ситуациях. У Близнецов сновидения выражаются очень ярко.

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Многие люди, рожденные под этим знаком, подолгу могут помнить события, которые разворачивались в их видениях.

3. Весы

У представителей Весов сновидения связаны с их интересами. Также на их сны влияют любовные переживания. Вместе с тем рожденные под этим знаком могут видеть одного и того же человека во сне на протяжении долгого времени, а затем повстречаться с ним в реальной жизни.

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Весы не всегда анализируют свои сны, хотя, безусловно, им это необходимо.

4. Стрелец

Рожденные под этим знаком позитивно смотрят на мир, любят путешествия, приключения и все новое. Счастье сопровождает представителей Стрельцов по жизни, и из всех знаков зодиака у них меньше всего плохих снов. У представителей этого знака часто бывают сны, которые дают им толчок для развития.

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В жизни Стрельцам просто необходимо повторить тот путь, который они уже проходили во сне.

5. Водолей

Водолей является новаторским знаком, всегда опережающим свое время. Во снах представители этого знака находят вдохновение, утешение и уход от рутины. Вещие сны рожденные под этим знаком детально не запоминают.

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Только дежавю дает напомнить Водолеям о тех событиях, которые они когда-то уже видели.