Представители каких знаков зодиака видят вещие сны. Об этом рассказала биоэнерготерапевт Александра Харрис, передает Zakon.kz.
По ее мнению, как пишет lisa.ru, представители пяти знаков зодиака – Раки, Близнецы, Весы, Стрельцы и Водолеи – особо чувствительны и способны видеть во сне будущее: от грядущей опасности до встречи с возлюбленным.
Рожденные под этим знаком люди являются творческими и чувствительными, поэтому их сны тесно связаны с чувством тревоги. Сильные переживания представителей этого знака провоцируют более яркие сновидения, которые нередко напрямую связаны с действительностью.
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Сны Раков очень драматичны и наполнены переживаниями, отражающими внешний мир.
У представителей этого знака зодиака в сновидениях часто появляются люди, которым необходимо передать важное сообщение. Такие сны – возможность узнать больше о волнующих ситуациях. У Близнецов сновидения выражаются очень ярко.
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Многие люди, рожденные под этим знаком, подолгу могут помнить события, которые разворачивались в их видениях.
У представителей Весов сновидения связаны с их интересами. Также на их сны влияют любовные переживания. Вместе с тем рожденные под этим знаком могут видеть одного и того же человека во сне на протяжении долгого времени, а затем повстречаться с ним в реальной жизни.
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Весы не всегда анализируют свои сны, хотя, безусловно, им это необходимо.
Рожденные под этим знаком позитивно смотрят на мир, любят путешествия, приключения и все новое. Счастье сопровождает представителей Стрельцов по жизни, и из всех знаков зодиака у них меньше всего плохих снов. У представителей этого знака часто бывают сны, которые дают им толчок для развития.
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В жизни Стрельцам просто необходимо повторить тот путь, который они уже проходили во сне.
Водолей является новаторским знаком, всегда опережающим свое время. Во снах представители этого знака находят вдохновение, утешение и уход от рутины. Вещие сны рожденные под этим знаком детально не запоминают.
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Только дежавю дает напомнить Водолеям о тех событиях, которые они когда-то уже видели.
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