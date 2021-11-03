С минуты молчания началось пленарное заседание Мажилиса

Минутой молчания почтили память экс-министра туризма и спорта Темирхана Досмухамбетова депутаты Мажилиса на пленарном заседании, передает корреспондент zakon.kz.

Многие из вас знали Темирхана Мынайдаровича Досмухамбетова. Он действительно уникальный человек, который внес огромный вклад в развитие нашей страны. Видный государственный деятель, он один из тех, кто рядом с Елбасы стоял у истоков независимости Казахстана. Работал в самых разных сферах, был министром туризма и спорта, акимом столицы, возглавлял Национальный олимпийский комитет, – сказал председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин .

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По его словам, законотворческую деятельность он начал в Верховном совете XII созыва, а затем продолжил ее, став депутатом Мажилиса Парламента V созыва.

В последнее время Темирхан Досмухамбетов успешно занимался сельским хозяйством. А научно-производственный холдинг "Байсерке-Агро", который он возглавлял, сегодня известен не только в Казахстане, но и за рубежом.

Он был действительно очень ответственным, искренним, отзывчивым человеком, настоящим патриотом нашей страны. Мы еще раз от имени всего депутатского корпуса выражаем самые глубокие соболезнования семье, родным и близким, – добавил спикер Палаты.

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1 ноября Темирхана Досмухамбетова не стало. Он умер на 73-м году жизни.

Тамила Языкова, Нур-Султан