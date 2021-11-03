Астанчанин делал ставки поддельными долларами

Агентство РК по финансовому мониторингу пресекло факт сбыта фальшивых долларов в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Следствием установлено, что злоумышленник неоднократно делал ставки на спортивные игры поддельными купюрами номиналом 50 долларов США.

По данному факту начато досудебное расследование.

Обнаружение фальшивых денежных средств не является преступлением, однако за сбыт такой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.