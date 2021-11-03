Казахстанцам придется раскошелиться на походы в кинотеатры

Цены на билеты в кино выросли сразу на 13% за год в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В сентябре 2021 года средняя стоимость билета в кино по стране составила 1,6 тыс. тг – на 13% больше, чем годом ранее.

Среди крупных городов и мегаполисов дороже всего билеты в кино стоили в Шымкенте (2,6 тыс. тг), дешевле всего – в Семее (1,1 тыс. тг), – говорится в исследовании Energyprom.kz.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Актюбинской (сразу на 30,6% за год), Кызылординской (на 28,2%) и Атырауской (на 20,4%) областей.

Еще в четырех регионах – Акмолинской, Алматинской, Мангистауской и Туркестанской областях – цены остались на том же уровне, что и годом ранее.

Стоит отметить, что за первое полугодие объем услуг по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ достиг 21,2 млрд тг – на 19,6% больше, чем годом ранее. Реальный рост в секторе составил 14%.

Более двух третей всех услуг оказали в Алматы: 14,5 млрд тг, плюс 17,6% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались два других мегаполиса страны – Нур-Султан (4,8 млрд тг) и Шымкент (635,9 млн тг), – уточнили аналитики.