Может ли амнистия привести к росту преступности в Казахстане?

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев в мажилисе прокомментировал вопрос о том, может ли амнистия в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан привести к росту преступности в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Такой вопрос поднял депутат Амерхан Рахимжанов в ходе обсуждения проекта закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан".

Нельзя не обратить внимания на определенные опасения в обществе по поводу того, как амнистия скажется на росте преступности в Казахстане. Скажите, пожалуйста, не приведет ли освобождение осужденных лиц по амнистии к повышению уровня преступности, ведь не секрет, что вышедшие на свободу лица могут снова переступить через закон? Какие меры планируется предпринять полицией в данном направлении? –задался вопросами депутат.

Ерлан Тургумбаев сообщил, что амнистии подлежат лица, осужденные по преступлениям средней тяжести и по не особо тяжким преступлениям.

После освобождения, есть у нас служба пробации, участковые – и все эти лица будут проходить профилактику. Во-вторых, они будут трудоустраиваться. Если будут правонарушения, то законом предусмотрены нормы, они будут, конечно же, привлекаться к ответственности, – резюмировал министр.

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