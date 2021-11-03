Пробивка улицы Толе би до границы Алматы: что известно о проекте

Стало известно, когда пробьют улицу Толе би до границы Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления городской мобильности, в 2020 году была разработана проектно-сметная документация по пробивке улицы Толе би от улицы Яссауи до границы города.

Общая протяженность пробивки составляет 4,5 км. Проект разделен на два участка. Первый участок – от улицы Яссауи до улицы Ашимова протяженностью 2,2 км. Второй участок – от улицы Ашимова до границы города протяженностью 2,3 км, – уточнили в ведомстве.

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Кроме того, проектом предусмотрено строительство шестиполосной магистральной улицы регулируемого движения с устройством тротуаров и велодорожки.

По середине проезжей части будет коридор шириной 15 метров для электрического транспорта.

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