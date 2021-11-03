Талибы запретили иностранную валюту на территории Афганистана

Талибы заявили о том, что вводят запрет на использование в Афганистане иностранной валюты, передает Zakon.kz.

Представители движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) объявили о запрете использования иностранной валюты на территории страны, сообщается в статье Reuters.

Экономическая ситуация и национальные интересы в стране требуют, чтобы все афганцы использовали афганскую валюту при каждом своем обмене, – указано в сообщении.

Помимо этого, в правительстве "Талибана" выступили за высвобождение миллиардов долларов резервов Центрального банка в иностранных юрисдикциях, поскольку страна столкнулась с засухой и нехваткой денежных средств.

Все находящиеся за рубежом резервы афганского регулятора (около $10 млрд) были заморожены, чтобы не дать талибам доступ к средствам. Кроме этого, в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) при ООН предупреждали, что из-за засухи и неурожая в этом году более 14 млн афганцев испытывают острую нехватку продовольствия и нуждаются в срочной гуманитарной помощи, – сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

Движение "Талибан" захватило власть в Афганистане 15 августа. Президент страны Ашраф Гани бежал из страны и подал в отставку.

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После того, как Гани покинул страну, талибы обвинили экс-президента в вывозе из Афганистана государственных средств в большом количестве и потребовали вернуть деньги.

После захвата всех провинций страны в начале осени талибы объявили состав временного правительства Афганистана. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН.

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