Матери погибшего пограничника из Семея вручили награду

Матери погибшего на таджикско-афганской границе героя-пограничника вручили медаль в Семее, сообщает Zakon.kz.
2 ноября в гарнизонном Доме офицеров Семея матери героя-пограничника Раджана Батырканова вручили медаль "За укрепление границ государств участников СНГ".
Решение о награждении почетным знаком героя-пограничника было принято советом командующих Пограничными войсками 11-ти пограничных ведомств государств СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина), – говорится в сообщении пресс-службы КНБ.
Батырканов Раджан Армиевич (1975-1994) – воин-интернационалист, герой-пограничник.
Проходил службу в составе Курчумского взвода отдельного казахстанского сводного батальона. Погиб 28 сентября 1994 года на таджикско-афганской границе. Первым приняв на себя удар в ожесточенной схватке с вооруженными боевиками, он спас жизни своих сослуживцев и определил успех боя.
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